Місцеві мешканці схвильовані цінниками у магазинах та на ринках після подорожчання продуктів у Київській області.

Подорожчання продуктів у Київській області відчутне на прикладі м’ясних товарів, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінфін, куряче філе нині коштує в середньому 239,55 гривні за кілограм, а цінники на свинину та яловичину зростають ще стрімкіше.

Подорожчання продуктів у Київській області стає особливо помітним при порівнянні поточних цін із торішніми. Філе курки зараз продається від 234 до 245 грн у великих супермаркетах. Свинина коштує 215,28 проти 182,74 торік, а яловичина – 361,45 проти 297,03 у минулому році.

Експерти пояснюють, що на подорожчання м’яса у Київській області впливає насамперед скорочення поголів’я свиней у країні. Бойові дії на Сході України призвели до закриття великих підприємств, що пропонували значні обсяги мʼясних продуктів.

Через це за рік кількість поголів’я зменшилась на 10%, а закупівельна вартість свинини підскочила. Підвищення цінника на свинину зумовило зростання і на яловичину, бо вона не може продаватися так дешево в порівнянні з іншими видами мʼяса.

Ріст цін також відчутий через сезонні чинники. Наприклад, традиційно перед зимовими святами попит на свинину підвищується, що призводить до додаткового стрибка цінників.

Курятина зросла у першій половині 2025 року, а зараз розцінки стабілізувалися. Подальше підвищення залежатиме від врожайності зернових та олійних культур, оскільки саме з них формуються корми для птиці.

Окрім цього, виробництво даних товарів сильно залежить від енергетичної ситуації. Якщо виникають перебої зі світлом, підприємства використовують альтернативні джерела енергії, що збільшує витрати.

