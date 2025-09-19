Местные жители взволнованы ценниками в магазинах и рынках после подорожания продуктов в Киевской области.

Подорожание продуктов в Киевской области ощутимо на примере мясных товаров, сообщает Politeka.

Как сообщает Минфин, куриное филе сейчас стоит в среднем 239,55 гривны за килограмм, а ценники на свинину и говядину растут еще быстрее.

Подорожание продуктов в Киевской области становится особенно заметным при сравнении текущих цен с прошлогодними. Филе курицы сейчас продается от 234 до 245 грн в крупных супермаркетах. Свинина стоит 215,28 против 182,74 в прошлом году, а говядина – 361,45 против 297,03 в прошлом году.

Эксперты объясняют, что на подорожание мяса в Киевской области влияет, прежде всего, сокращение поголовья свиней в стране. Боевые действия на Востоке Украины привели к закрытию крупных предприятий, предлагавших значительные объемы мясных продуктов.

Из-за этого за год количество поголовья уменьшилось на 10%, а закупочная стоимость свинины подскочила. Повышение ценника на свинину обусловило рост и на говядину, потому что она не может продаваться так дешево по сравнению с другими видами мяса.

Рос цен также ощутим из-за сезонных факторов. Например, традиционно перед зимними праздниками спрос на свинину повышается, что приводит к дополнительному скачку ценников.

Курятина выросла в первой половине 2025 года, а сейчас цены стабилизировались. Дальнейшее повышение зависит от урожайности зерновых и масличных культур, поскольку именно из них формируются корма для птицы.

Кроме того, производство данных товаров сильно зависит от энергетической ситуации. Если возникают перебои со светом, предприятия используют альтернативные источники энергии, что увеличивает издержки.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.