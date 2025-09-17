Нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ймовірність помилок під час розрахунків і робить пересування містом комфортнішим.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі запущена в серпні і вже доступна для користувачів міського транспорту, повідомляє Politeka.

Тепер пасажири можуть оплачувати поїздки без готівки, використовуючи спеціальну картку або смартфон.

Для зручності встановлені валідатори в тролейбусах, автобусах та трамваях. Вони автоматично списують кошти при прикладанні картки чи мобільного пристрою. Спеціальна транспортна картка називається «Січ Загальна». Придбати її можна в касі депо на вул. Шкільна, 2 або біля головного входу підприємства, з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30.

Картка коштує 60 гривень і підходить для всіх видів міського транспорту після активації. Поповнення здійснюється через термінали EasyPay. Вона економить час, дозволяє уникнути черг і підходить для регулярного користування. Попит на продукт високий, але завдяки організації процесу очікування мінімальне.

Впровадження електронної оплати демонструє цифровізацію транспортного сервісу. QR-коди чи прикладання картки до валідатора замінюють паперові квитки, що зручно для пасажирів і водіїв.

Як зазначають у «Запоріжелектротранс», нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ймовірність помилок під час розрахунків і робить пересування містом комфортнішим. Це дозволяє оптимізувати роботу транспорту та відповідати сучасним стандартам обслуговування.

До слова, також повідомлялося про те, що в Запоріжжі ввели новий графік руху транспорту. Розклад адаптовано під години пік, щоб забезпечити перевезення пасажирів у найбільш завантажені години.

