Новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает передвижение по городу более комфортным.

Новая система оплаты проезда в Запорожье запущена в августе и уже доступна пользователям городского транспорта, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут оплачивать поездки без наличных денег, используя специальную карточку или смартфон.

Для удобства установлены валидаторы в троллейбусах, автобусах и трамваях. Они автоматически списывают средства при приложении карты или мобильного устройства. Специальная транспортная карта называется «Січ Загальна». Приобрести ее можно в кассе депо по ул. Школьная, 2 или у главного входа предприятия с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30.

Карта стоит 60 гривен и подходит для всех видов городского транспорта после активации. Пополнение производится через терминалы EasyPay. Она экономит время, позволяет избежать очередей и подходит для регулярного использования. Спрос на продукт высок, но благодаря организации процесса ожидания минимальный.

Внедрение электронной оплаты демонстрирует цифровизацию транспортного сервиса. QR-коды или приложение карты к валидатору заменяют бумажные билеты, что удобно для пассажиров и водителей.

Как отмечают в «Запорожэлектротрансе», новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает вероятность ошибок во время расчетов и делает передвижение по городу более комфортным. Это позволяет оптимизировать работу транспорта и отвечать современным стандартам обслуживания.

Кстати, также сообщалось о том, что в Запорожье ввели новый график движения транспорта. Расписание адаптировано под час пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в наиболее загруженные часы.

