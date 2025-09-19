Нова система оплати проїзду у Кропивницькому дозволить зробити пересування більш комфортним та сучасним.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до впровадження, повідомляє Politeka.

Ідею електронного квитка довго обговорювала міська рада, після чого інформацію опублікували на офіційному порталі. Жителі мали можливість залишати коментарі та пропозиції щодо тарифів та правил користування сервісом.

Сервіс передбачає різні способи оплати. Пасажири можуть сплачувати банківськими картками, через мобільні додатки або електронні гаманці. Валідатори миттєво фіксують оплату, тому не потрібно носити готівку. Технічне обладнання було готове ще до початку воєнних подій, проте проблеми з електропостачанням та доступом до мережі відклали запуск. Нині триває модернізація для остаточного введення в експлуатацію.

Передбачено кілька видів квитків: абонементи на тиждень, місяць або рік, лімітовані поїздки та «вільний гаманець», який можна поповнювати за потребою. Пільгові картки дозволяють здійснювати дві поїздки щодня або користуватися транспортом до шістдесяти разів щомісяця. Поповнити баланс можна через термінали, пункти продажу або сайт оператора, а для прихильників паперових квитків залишена можливість придбати їх у водія чи кондуктора.

Монтаж обладнання та його обслуговування забезпечує компанія-переможець конкурсу, яка також організує цілодобову підтримку користувачів через контакт-центр.

У підсумку нова система оплати проїзду у Кропивницькому дозволить зробити пересування більш комфортним та сучасним, забезпечуючи різні варіанти розрахунку й полегшуючи користування громадським транспортом.

