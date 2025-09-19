Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к внедрению, сообщает Politeka.

Идею электронного билета долго обсуждал городской совет, после чего информацию опубликовали на официальном портале. Жители имели возможность оставлять комментарии и предложения по тарифам и правилам пользования сервисом.

Сервис предусматривает разные способы оплаты. Пассажиры могут платить банковскими картами, через мобильные приложения или электронные кошельки. Валидаторы мгновенно фиксируют оплату, поэтому не нужно носить наличные деньги. Техническое оборудование было готово к началу военных событий, однако проблемы с электроснабжением и доступом к сети отложили запуск. В настоящее время идет модернизация для окончательного ввода в эксплуатацию.

Предусмотрено несколько видов билетов: абонементы в неделю, месяц или год, лимитированные поездки и свободный кошелек, который можно пополнять по необходимости. Льготные карты позволяют совершать две поездки ежедневно или пользоваться транспортом до шестидесяти раз ежемесячно. Пополнить баланс можно через терминалы, пункты продаж или сайт оператора, а для поклонников бумажных билетов оставлена ​​возможность приобрести их у водителя или кондуктора.

Монтаж оборудования и его обслуживание обеспечивает компания победитель конкурса, которая также организует круглосуточную поддержку пользователей через контакт-центр.

В результате новая система оплаты проезда в Кропивницком позволит сделать передвижение более комфортным и современным, обеспечивая различные варианты расчета и облегчая пользование общественным транспортом.

