Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах передбачає можливість поселення в нове модульне містечко, яке зараз будується на території громади, повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційній сторінці соціального захисту Сум у Фейсбуці, проєкт розрахований на внутрішньо переміщених осіб та сім’ї, чиї квартири або будинки постраждали через воєнні дії чи інші надзвичайні ситуації.

Нове модульне містечко створюється як безпечний тимчасовий прихисток для людей, що залишилися без власного житла. Воно має забезпечити базові умови для проживання та підтримати найбільш вразливі категорії населення.

Заявки на отримання місця розглядає Департамент соціального захисту населення міської ради. Ця установа визначає пріоритети й потреби осіб, яким необхідно тимчасове житло.

Щоб оформити допомогу, потрібно заповнити заяву встановленого зразка. Подати її можна безпосередньо у Департаменті за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце №15. Працівники установи приймають документи у робочий час і надають усю необхідну інформацію щодо поселення.

При поданні заяви обов’язково мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо заяву подає родина, слід надати документи на всіх членів сім’ї, які потребують тимчасового житла. Без повного пакета документів оформлення неможливе.

Проєкт спрямований на підтримку літніх людей, які втратили власне житло, а також на внутрішньо переміщені сім’ї, що опинилися в Сумах. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах покликана забезпечити тимчасовий прихисток та мінімізувати труднощі, пов’язані з відсутністю житла.

