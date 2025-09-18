Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах призвана обеспечить временное убежище и минимизировать трудности, связанные с отсутствием жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предусматривает возможность поселения в новый модульный городок, который сейчас строится на территории общины, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальной странице социальной защиты Сум в Фейсбуке, проект рассчитан на внутренне перемещенные лица и семьи, чьи квартиры или дома пострадали из-за военных действий или других чрезвычайных ситуаций.

Новый модульный городок создается как безопасное временное убежище для людей, оставшихся без собственного жилья. Оно должно обеспечить базовые условия проживания и поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Заявки на получение места рассматривается Департаментом социальной защиты населения городского совета. Это учреждение определяет приоритеты и потребности лиц, нуждающихся в временном жилье.

Чтобы оформить помощь, необходимо заполнить заявление установленного образца. Подать ее можно непосредственно в Департаменте по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место №15. Работники учреждения принимают документы в рабочее время и предоставляют всю необходимую информацию о поселении.

При подаче заявления обязательно иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Если заявление подает семья, следует предоставить документы на всех членов семьи, нуждающихся в временном жилье. Без полного пакета документов оформление невозможно.

Проект направлен на поддержку пожилых людей, потерявших собственное жилье, а также на внутренне перемещенные оказавшиеся в Сумах семьи. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах призвана обеспечить временное убежище и минимизировать трудности, связанные с отсутствием жилья.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право