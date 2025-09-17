Частина громадян, які отримують адресну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, зобов’язані пройти процедуру ідентифікації.

Частина отримувачів соціальної грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області має терміново звернутися в Пенсійний фонд, інакше виплати припинять, пише Politeka.net.

Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду.

Мета цієї процедури — підтвердити особу отримувача та забезпечити, щоб кошти надійшли саме тій людині, якій вони призначені. Зокрема, до 1 жовтня 2025 року ідентифікацію мають пройти всі одержувачі адресної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області, яка була призначена на період від лютого 2022 року до червня 2025 року включно.

Процедура ідентифікації передбачає кілька зручних способів, що дозволяють громадянам обрати найкомфортніший варіант:

Особисто через сервісний центр ПФУ. Громадяни можуть звернутися до територіального управління ПФУ за місцем проживання або перебування та пройти процедуру ідентифікації безпосередньо на місці.

Онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або через мобільний додаток Дія. Онлайн-ідентифікація дозволяє громадянам швидко та безпечно підтвердити свою особу, не відвідуючи фізично сервісний центр.

Через відеозв’язок. Одержувачі допомоги можуть подати заявку на проведення онлайн-зустрічі з представником Пенсійного фонду через такі платформи, як Skype, Google Meet, Viber або інші доступні засоби відеозв’язку. Під час відеоконференції співробітник ПФУ перевіряє документи та підтверджує особу громадянина дистанційно.

Через дипломатичні установи України за кордоном. Громадяни, які перебувають за межами України, можуть оформити довідку, що підтверджує особу, і надіслати її до Пенсійного фонду України поштою або через електронний кабінет із застосуванням КЕП.

