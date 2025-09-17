Частина отримувачів соціальної грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області має терміново звернутися в Пенсійний фонд, інакше виплати припинять, пише Politeka.net.
Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду.
Частина громадян, які отримують адресну грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області, зобов’язані пройти процедуру ідентифікації в Пенсійному фонді України.
Мета цієї процедури — підтвердити особу отримувача та забезпечити, щоб кошти надійшли саме тій людині, якій вони призначені. Зокрема, до 1 жовтня 2025 року ідентифікацію мають пройти всі одержувачі адресної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області, яка була призначена на період від лютого 2022 року до червня 2025 року включно.
Процедура ідентифікації передбачає кілька зручних способів, що дозволяють громадянам обрати найкомфортніший варіант:
- Особисто через сервісний центр ПФУ. Громадяни можуть звернутися до територіального управління ПФУ за місцем проживання або перебування та пройти процедуру ідентифікації безпосередньо на місці.
- Онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або через мобільний додаток Дія. Онлайн-ідентифікація дозволяє громадянам швидко та безпечно підтвердити свою особу, не відвідуючи фізично сервісний центр.
- Через відеозв’язок. Одержувачі допомоги можуть подати заявку на проведення онлайн-зустрічі з представником Пенсійного фонду через такі платформи, як Skype, Google Meet, Viber або інші доступні засоби відеозв’язку. Під час відеоконференції співробітник ПФУ перевіряє документи та підтверджує особу громадянина дистанційно.
- Через дипломатичні установи України за кордоном. Громадяни, які перебувають за межами України, можуть оформити довідку, що підтверджує особу, і надіслати її до Пенсійного фонду України поштою або через електронний кабінет із застосуванням КЕП.
