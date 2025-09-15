Подорожчання продуктів у Сумській області набирає темпів, що особливо помітно на прикладі бакалії, повідомляють споживчі дослідження, повідомляє Politeka.

Серед основних товарів, на які варто звернути увагу, – макарони пір’я, пшоно та манка «Хуторок». Середня ціна на макарони пір’я нині складає 35,80 гривень за кілограм. У різних магазинах вона відрізняється: Auchan пропонує продукт за 48,00 грн, Metro – 29,90, Novus – 29,49. У серпні середня вартість коливалася від 29,90 до 48,18, а загалом середнє значення становило 37,23. Під час останнього місяця ціни на макарони зросли на 3,60.

Пшоно вагою 1 кг у середньому коштує 24,43 грн. На полицях Auchan продукт можна придбати за 23,90, Megamarket – 26,50, Metro – 22,90. У серпні ціни змінювалися від 22,13 до 26,50, а середня місячна вартість становила 24,18. За останні місяць середня ціна на пшоно зросла на 0,33.

Манка «Хуторок» об’ємом 800 грамів сьогодні коштує в середньому 37,18 грн. Megamarket реалізує її за 40,00 грн, Metro – 34,56, Novus – 36,99. У серпні середня ціна коливалася від 33,22 до 36,34, а загальна середня вартість продукту становила 34,78 гривні. За останній місяць ціна зросла на 1,41.

Порівняння даних показує, що у серпні–вересні 2025 року спостерігається поступове зростання вартості основної бакалії. Аналіз щоденних цін підтверджує тенденцію: макарони пір’я в серпні коштували від 32,20 до 37,46 гривень, пшоно залишалося на рівні 24,10–24,43, манка коливалася від 35,03 до 37,18. Така динаміка відображає загальне подорожчання продуктів у Сумській області та змушує споживачів уважніше планувати закупівлі.

