Дефіцит продуктів у Сумській області може вплинути на ціну популярного товару, який купує кожна українська сім'я для приготування багатьох страв, пише Politeka.net.

Розповідаємо, про що йдеться.

В Україні ситуація з врожаєм соняшнику цього року виявилася складною, і наслідки вже відчутні для пересічних споживачів. Зменшення виробництва безпосередньо вплине на ціни в магазинах, а соняшникова олія, яка є одним із базових продуктів для українських родин, уже починає дорожчати.

За даними Електронної зернової біржі України, головною причиною зниження врожаю стала затяжна посуха, яка скоротила загальний обсяг збору насіння соняшнику приблизно на 1 мільйон тонн. Якщо в попередні роки країна мала стабільні врожаї цієї культури, то нині прогнози більш стримані.

Очікується, що в 2025 році загальний обсяг зібраного соняшнику становитиме від 13,5 до 14 мільйонів тонн. Це значно менше за потенційні показники і вже створює напругу на ринку.

Зростання цін на соняшникову олію пояснюється не лише погодними факторами. Як зазначають експерти, нині на ринку спостерігається дефіцит пропозиції від виробників. Багато переробних заводів свідомо переключають свої потужності на переробку сої та ріпаку, які є більш вигідними для експорту. Така тенденція ще більше зменшує доступність соняшникової олії для внутрішнього ринку, що, своєю чергою, стимулює підвищення цін.

Фахівці також наголошують, що ситуація з вартістю соняшникової олії формується не стільки через очікуване зменшення врожаю, скільки через інші чинники. Насамперед відчувається наслідок того, що попередні запаси врожаю майже вичерпано, а додатковим поштовхом до зростання цін стала інфляція, яка продовжує тиснути на продовольчий ринок.

Не кращою є ситуація і з урожаєм фруктів та ягід. Цьогорічні погодні умови негативно вплинули на садівництво, і вже зараз яблука на українських прилавках є найдорожчими за всю історію незалежності, саме через дефіцит цих продуктів у Сумській області та інших регіонів. Більше того, значна частина персиків, представлених у продажу, є імпортними, що також позначається на їхній ціні.

Експерт Олександр Хорев відзначив, що яблука нині коштують набагато дорожче, ніж торік, і фактично стали рекордно дорогими за всі роки незалежності України. Навіть ранні сорти яблук, які традиційно коштують дешевше, утримують високу ціну через відсутність достатніх обсягів врожаю.

Він висловив надію, що садівники зможуть зібрати врожай у достатній кількості, адже площ для вирощування цієї культури вистачає. У такому випадку ситуація з цінами може стабілізуватися, і яблука стануть більш доступними для покупців.

Фермер Сергій Леонов із Київської області поділився власними спостереженнями щодо врожаю ягід. За його словами, приблизно 10 відсотків плантацій обліпихи було знищено весняними заморозками, що показало дефіцит продуктів у Сумській області та інших продуктів. Загалом урожайність ягідних культур у 2025 році виявилася нижчою на близько 30 відсотків у порівнянні з минулим роком. Це ще один тривожний сигнал для аграрного ринку, адже зменшення обсягів виробництва неминуче вплине на цінову політику.

Джерело: Телеграф.

