Дефицит продуктов в Сумской области может оказать влияние на цену популярного товара, который покупает каждая украинская семья для приготовления многих блюд, пишет Politeka.net.

Рассказываем, о чем идет речь.

В Украине ситуация с урожаем подсолнечника в этом году оказалась сложной, и последствия уже ощутимы для рядовых потребителей. Уменьшение производства повлияет на стоимость в магазинах, а подсолнечное масло, которое является одним из базовых продуктов для украинских семей, уже начинает дорожать.

По данным Электронной зерновой биржи Украины, главной причиной снижения сбора стала затяжная засуха, сократившая общий объем сбора семян подсолнечника примерно на 1 миллион тонн. Если в предыдущие годы страна имела стабильные урожаи этой культуры, то прогнозы более сдержанны.

Ожидается, что в 2025 году общий объем собранного подсолнечника составит от 13,5 до 14 миллионов тонн. Это значительно меньше потенциальных показателей и уже создает напряжение на рынке.

Рост стоимости на подсолнечное масло объясняется не только погодными факторами. Как отмечают эксперты, на рынке наблюдается дефицит предложения от производителей. Многие перерабатывающие заводы сознательно переключают свои мощности на переработку сои и рапса, которые более выгодны для экспорта. Такая тенденция еще больше уменьшает доступность подсолнечного масла для внутреннего рынка, что, в свою очередь, стимулирует повышение цен.

Специалисты также отмечают, что ситуация со стоимостью подсолнечного масла формируется не столько из-за ожидаемого уменьшения сбора, сколько из-за других факторов. Прежде всего, чувствуется следствие того, что предыдущие запасы почти исчерпаны, а дополнительным толчком к росту стоимости стала инфляция, которая продолжает давить на продовольственный рынок.

Не лучше ситуация и со сбором фруктов и ягод. Нынешние погодные условия негативно повлияли на садоводство, и уже сейчас яблоки на украинских прилавках самые дорогие за всю историю независимости, именно из-за дефицита этих продуктов в Сумской области и других регионов. Более того, значительная часть персиков, представленных в продаже, являются импортными, что также отражается на их цене.

Эксперт Александр Хорев отметил, что яблоки сейчас стоят гораздо дороже, чем в прошлом, и фактически стали рекордно дорогими за все годы независимости Украины. Даже ранние сорта яблок, которые традиционно стоят дешевле, удерживают высокую цену из-за отсутствия достаточных объемов урожая.

Он выразил надежду, что садоводы смогут собрать урожай в достаточном количестве, ведь площадей для выращивания этой культуры хватает. В таком случае ситуация с ценами может стабилизироваться, и яблоки станут доступнее для покупателей.

Фермер Сергей Леонов из Киевской области поделился своими наблюдениями по урожаю ягод. По его словам, около 10 процентов плантаций облепихи были уничтожены весенними заморозками, что показало дефицит продуктов в Сумской области и других продуктов. В целом урожайность ягодных культур в 2025 году оказалась ниже на около 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Это еще один тревожный сигнал для аграрного рынка, ведь уменьшение объемов производства неизбежно отразится на ценовой политике.

