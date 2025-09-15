Подорожание продуктов в Сумской области набирает темпы, что особенно заметно на примере бакалеи, сообщают потребительские исследования, сообщает Politeka.

Среди основных товаров, на которые стоит обратить внимание, – макароны перьев, пшено и манка «Хуторок». Средняя цена на макароны перьев сейчас составляет 35,80 гривен за килограмм. В разных магазинах она отличается: Auchan предлагает продукт за 48,00 грн, Metro – 29,90, Novus – 29,49. В августе средняя цена колебалась от 29,90 до 48,18, а в среднем среднее значение составило 37,23. В последний месяц цены на макароны выросли на 3,60.

Пшено весом 1 кг в среднем стоит 24,43 грн. На полках Auchan продукт можно приобрести за 23,90, Megamarket – 26,50, Metro – 22,90. В августе цены изменялись от 22,13 до 26,50, а средняя месячная цена составляла 24,18. За последние месяц средняя цена на пшено выросла на 0,33.

Манка «Хуторок» объемом 800 грамм сегодня стоит в среднем 37,18 грн. Megamarket реализует ее за 40,00 грн, Metro – 34,56, Novus – 36,99. В августе средняя цена колебалась от 33,22 до 36,34, а общая средняя стоимость составляла 34,78 гривны. За последний месяц цена выросла на 1,41.

Сравнение данных показывает, что в августе-сентябре 2025 наблюдается постепенный рост стоимости основной бакалеи. Анализ ежедневных цен подтверждает тенденцию: макароны перьев в августе стоили от 32,20 до 37,46 гривен, пшено оставалось на уровне 24,10–24,43, манка колебалась от 35,03 до 37,18. Такая динамика отражает всеобщее подорожание продуктов в Сумской области и заставляет потребителей внимательнее планировать закупки.

