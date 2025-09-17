Часть получателей социальной денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области должна срочно обратиться в Пенсионный фонд, иначе выплаты будут прекращены, пишет Politeka.net.

Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Часть украинцев, получающих адресную денежную помощь пенсионерам в Черкасской области, обязаны пройти процедуру идентификации в Пенсионном фонде Украины.

Цель этой процедуры — подтвердить личность получателя и обеспечить, чтобы средства поступили именно человеку, которому они предназначены. В частности, до 1 октября 2025 идентификацию должны пройти все получатели адресной социальной денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области, которая была назначена на период с февраля 2022 по июнь 2025 включительно.

Процедура идентификации предполагает несколько удобных способов, позволяющих гражданам выбрать наиболее комфортный вариант:

Лично через сервисный центр ПФУ. Граждане могут обратиться в территориальное управление ПФУ по месту жительства или пребывания и пройти процедуру идентификации непосредственно на месте.

Онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через мобильное приложение Действие. Онлайн-идентификация позволяет гражданам быстро и безопасно подтвердить свое лицо без посещения физически сервисного центра.

Из-за видеосвязи. Получатели помощи могут подать заявку на проведение онлайн-встречи с представителем Пенсионного фонда через такие платформы как Skype, Google Meet, Viber или другие доступные средства видеосвязи. Во время видеоконференции сотрудник ПФУ проверяет документы и подтверждает личность украинца дистанционно.

Через дипломатические учреждения Украины за границей. Граждане, находящиеся за пределами Украины, могут оформить подтверждающую личность справку и отправить ее в Пенсионный фонд Украины по почте или через электронный кабинет с применением КЭП.

