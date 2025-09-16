Підготовка до початку опалювального сезону 2025 в Запорізькій області триває за графіком, а українці отримають стабільне тепло та базові послуги навіть у складних умовах.

Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області супроводжується активною підготовкою енергетичних та комунальних систем, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Міністерство розвитку громад та територій України.

11 вересня у Запоріжжі відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорювали готовність регіону до зимового періоду. За інформацією, стан підготовки по ключових секторах перевищує 80%, а до початку опалювального сезону планується завершити всі необхідні роботи.

Станом на сьогодні підготовлено майже 116 тисяч житлових будинків із 145 тисяч запланованих. Значна увага приділена соціальній сфері: з понад 25 тисяч об’єктів готові понад 21 тисяча, серед них 8 тисяч дитячих садків, 10 тисяч шкіл та більше 3 тисяч лікарень. Для забезпечення стабільності функціонують 14,6 тисячі котелень, сотні котлів відремонтовано чи замінено, готові майже 14 тисяч кілометрів теплових мереж.

У сфері водопостачання та водовідведення підготовлено понад 1,4 тисячі кілометрів водопровідних та більше 220 кілометрів каналізаційних мереж. Триває перевірка насосних станцій, очисних споруд та свердловин. Окремо опрацьовуються прифронтові регіони: у Запорізькій області вже підготовлено 3 651 житловий будинок із 4 511, готові 333 заклади освіти, медицини та дитячі садки з 416, працюють 179 котелень і 488 кілометрів теплових мереж, сформовані запаси палива.

Регіон активно впроваджує розподілення генерації: заявлену потребу в когенераційних установках покрито на 100%, донорами підтверджено постачання 59 установок загальною потужністю 116 МВт, 28 доставлено та 9 вже працюють. Отже, підготовка до початку опалювального сезону 2025 в Запорізькій області триває за графіком, а українці отримають стабільне тепло та базові послуги навіть у складних умовах.

