Подготовка к началу отопительного сезона 2025 года в Запорожской области продолжается по графику, а украинцы получат стабильное тепло и базовые услуги даже в сложных условиях.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области сопровождается активной подготовкой энергетических и коммунальных систем, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Министерство развития общин и территорий Украины.

11 сентября в Запорожье прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором обсуждали готовность региона к зимнему периоду. По информации, состояние подготовки по ключевым секторам превышает 80%, а к началу отопительного сезона планируется завершить все необходимые работы.

На сегодня подготовлено почти 116 тысяч жилых домов из 145 тысяч запланированных. Значительное внимание уделено социальной сфере: из более 25 тысяч объектов готовы более 21 тысячи, среди них 8 тысяч детских садов, 10 тысяч школ и более 3 тысяч больниц. Для обеспечения стабильности функционируют 14,6 тысяч котельных, сотни котлов отремонтированы или заменены, готовы почти 14 тысяч километров тепловых сетей.

В сфере водоснабжения и водоотвода подготовлено более 1,4 тысяч километров водопроводных и более 220 километров канализационных сетей. Продолжается проверка насосных станций, очистных сооружений и скважин. Отдельно обрабатываются прифронтовые регионы: в Запорожской области уже подготовлено 3 651 жилой дом из 4 511, готово 333 учебных заведения, медицины и детские сады из 416, работают 179 котельных и 488 километров тепловых сетей, сформированы запасы топлива.

Регион активно внедряет распределение генерации: заявленная потребность в когенерационных установках покрыта на 100%, донорами подтверждены поставки 59 установок общей мощностью 116 МВт, 28 доставлены и 9 уже работают. Итак, подготовка к началу отопительного сезона 2025 года в Запорожской области продолжается по графику, а украинцы получат стабильное тепло и базовые услуги даже в сложных условиях.

