Новий графік руху транспорту у Вінниці став відповіддю на численні звернення жителів.

Новий графік руху транспорту у Вінниці введено з 16 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька міська рада.

У місті запускають додаткові автобусні рейси для зменшення інтервалів у години ранкового пікового навантаження.

Зміни торкнуться чотирьох маршрутів. Автобуси №19, 21, 22 та 24 отримають скорочені напрямки у визначені години, що дасть можливість збільшити кількість поїздок без залучення додаткового автопарку.

Деталізація така:

– №19 «Вінницькі Хутори – Вишенька» з 6:00 до 9:00 курсуватиме частково до «Музею М. М. Коцюбинського». Завдяки цьому кількість рейсів підвищиться з 6 до 8.

– №21 «Педагогічний коледж – Барське шосе» у пікові години виконуватиме 9 рейсів замість 7. Напрямок охопить ділянку від Старого Міста до «Лікарні ім. Пирогова» з подальшим поверненням.

– №22 «Академічний – Залізничний вокзал» з 6:00 до 14:00 забезпечуватиме 9 рейсів замість 6, закінчуючи рух на зупинці «вулиця Князів Коріатовичів».

– №24 «Бучми (ліс) – Вишенька» у ранкові години обмежуватиметься «Музеєм М. М. Коцюбинського». Там кількість рейсів зросте з 6 до 9.

Вже незабаром на зупинках з’явиться тестовий розклад, а електронні табло автобусів показуватимуть кінцеві пункти. Постійний графік визначать після випробувального періоду, врахувавши пасажирський попит і відгуки містян.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін пояснив, що оптимізація – це спосіб підвозу пасажирів до ключових вузлів, звідки зручно пересідати на трамвай, тролейбус чи інший автобус.

