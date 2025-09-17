Новый график движения транспорта в Виннице стал ответом на многочисленные обращения жителей.

Новый график движения транспорта в Виннице введено с 16 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницкий городской совет.

В городе запускают дополнительные автобусные рейсы для уменьшения интервалов в часы утренней пиковой нагрузки.

Изменения коснутся четырех маршрутов. Автобусы №19, 21, 22 и 24 получат сокращенные направления в определенные часы, что позволит увеличить количество поездок без привлечения дополнительного автопарка.

Детализация такова:

– №19 «Винницкие Хутора – Вишенка» с 6:00 до 9:00 будет частично курсировать в «Музей М. М. Коцюбинского». Благодаря этому количество рейсов повысится с 6 до 8.

– №21 «Педагогический колледж – Барское шоссе» в пиковые часы будет выполнять 9 рейсов вместо 7. Направление охватит участок от Старого города до «Больницы им. Пирогова» с последующим возвращением.

– №22 «Академический – Железнодорожный вокзал» с 6:00 до 14:00 будет обеспечивать 9 рейсов вместо 6, заканчивая движение на остановке «улица Князов Кориатовичей».

– №24 «Бучмы (лес) – Вишенка» в утренние часы будет ограничиваться «Музеем Н. Н. Коцюбинского». Там количество рейсов вырастет с 6 до 9.

Вскоре на остановках появится тестовое расписание, а электронные табло автобусов будут показывать конечные пункты. Постоянный график определят после испытательного периода, учитывая пассажирский спрос и отзывы горожан.

Директор департамента транспорта и городской мобильности Андрей Сорокин объяснил, что оптимизация – это способ подвоза пассажиров к ключевым узлам, откуда удобно пересаживаться на трамвай, троллейбус или другой автобус.

Новый график движения транспорта в Виннице стал ответом на многочисленные обращения жителей, просили сократить интервалы движения. Именно новый график движения транспорта в Виннице должен обеспечить удобство в поездках по городу.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: новые цифры существенно ударили по кошелькам.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: начало резко исчезать из магазинов.