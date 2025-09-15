Нова система оплати проїзду у Вінниці стає більш доступною та сучасною, забезпечуючи швидкий розрахунок, зменшення черг та підвищення комфорту для пасажирів.

Нова система оплати проїзду у Вінниці почала працювати в тестовому режимі для маршрутного таксі 14А (номер авто АВ1942КК), повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька міська рада з посиланням на Вінницький інформаційний центр.

Тепер пасажири можуть розраховуватися банківською картою або через смартфон, що значно спрощує процес оплати та зменшує необхідність використання готівки.

Як повідомляє міськрада, для впровадження нової системи встановлюють сучасні термінали, що підтримують швидкий онлайн-розрахунок, забезпечують стабільний зв’язок і надійну передачу даних. Обладнання призначене для маршруток типу «Мерседес-Спрінтер», де раніше використовували старі POS-термінали замість валідаторів.

Менеджерка зі зв’язків з громадськістю КП «Вінницький інформаційний центр» Вероніка Савчук зазначила, що експеримент триватиме кілька тижнів. Після цього планується поступове встановлення подібних терміналів у інших маршрутках міста, що дозволить розширити можливості безготівкового розрахунку для більшості перевізників.

«За відсутності форс-мажорів ми очікуємо, що до кінця року оновимо обладнання на всіх приватних автобусах і повністю запустимо оплату картками та смартфонами. Це допоможе розвивати систему оплати проїзду у громадському транспорті та зробить поїздки зручнішими для вінничан», – додала Вероніка Савчук.

Отже, нова система оплати проїзду у Вінниці стає більш доступною та сучасною, забезпечуючи швидкий розрахунок, зменшення черг та підвищення комфорту для пасажирів. Міська влада планує масштабувати впровадження технології, щоб покрити всі маршрути та поступово замінити старі POS-термінали на сучасні рішення, які підтримують онлайн-розрахунок і стабільну роботу обладнання під час руху.

