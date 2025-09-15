Новая система оплаты проезда в Виннице становится доступнее и современнее, обеспечивая быстрый расчет, уменьшение очередей и повышение комфорта для пассажиров.

Новая система оплаты проезда в Виннице начала работу в тестовом режиме для маршрутного такси 14А (номер авто АВ1942КК), сообщает Politeka.

Такую информацию дает Винницкий городской совет со ссылкой на Винницкий информационный центр.

Теперь пассажиры могут рассчитываться банковской картой или через смартфон, что значительно упрощает процесс оплаты и уменьшает необходимость использования наличных денег.

Как сообщает горсовет, для внедрения новой системы устанавливают современные терминалы, поддерживающие быстрый онлайн-расчет, обеспечивающие стабильную связь и надежную передачу данных. Оборудование предназначено для маршруток типа "Мерседес-Спринтер", где раньше использовали старые POS-терминалы вместо валидаторов.

Менеджер по связям с общественностью КП «Винницкий информационный центр» Вероника Савчук отметила, что эксперимент продлится несколько недель. После этого планируется постепенное установление подобных терминалов в других маршрутках города, что позволит расширить возможности безналичного расчета для большинства перевозчиков.

«В отсутствие форс-мажоров мы ожидаем, что до конца года обновим оборудование на всех частных автобусах и полностью запустим оплату картами и смартфонами. Это поможет развивать систему оплаты проезда в общественном транспорте и сделает поездки более удобными для винничан» , – добавила Вероника Савчук.

Таким образом новая система оплаты проезда в Виннице становится более доступной и современной, обеспечивая быстрый расчет, уменьшение очередей и повышение комфорта для пассажиров. Городские власти планируют масштабировать внедрение технологии, чтобы покрыть все маршруты и постепенно заменить старые POS-терминалы современными решениями, поддерживающими онлайн-расчет и стабильную работу оборудования во время движения.

