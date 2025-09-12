Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області стала для багатьох місцевих мешканців справжнім порятунком.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області стала частиною великої ініціативи, спрямованої на підтримку людей, які постраждали від війни, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд Карітас за сприяння міжнародних партнерів продовжує впроваджувати проєкти, що мають на меті не лише відновлення житла, а й надання базових речей для щоденного життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області включає кілька напрямків. Учасники програми можуть розраховувати на проведення простих ремонтів у будинках і квартирах, які зазнали пошкоджень від обстрілів.

Окрім цього, передбачено отримання комплектів для аварійного укриття, гігієнічних наборів для різних категорій населення, а також фінансову підтримку у вигляді виплат за тимчасову роботу.

Консультації щодо отримання необхідного можна отримати за телефонами інформаційної лінії, які працюють у будні дні.

Окремим напрямком є проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Він передбачає відновлення житла для родин, що мешкають у Запоріжжі та громадах регіону.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається у випадках, коли дім зберігся, але потребує середніх або малих ремонтів.

Це може бути заміна пошкоджених вікон чи дверей, ремонт даху або усунення проблем з електрикою та водопроводом. У рамках програми можлива як грошові виплати для самостійного ремонту, так і залучення будівельної компанії.

Всі деталі про обидві із згаданих ініціатив можна переглянути на офіційному сайті благодійного фонду.

