Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области стала для многих местных жителей настоящим спасением.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области стала частью большой инициативы, направленной на поддержку пострадавших от войны людей, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд Каритас при содействии международных партнеров продолжает внедрять проекты, имеющие целью не только восстановление жилья, но и предоставление базовых вещей для повседневной жизни.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области включает несколько направлений. Участники программы могут рассчитывать на проведение простых ремонтов в домах и квартирах, которые получили повреждения от обстрелов.

Кроме того, предусмотрено получение комплектов для аварийного укрытия, гигиенических наборов для разных категорий населения, а также финансовую поддержку в виде выплат за временную работу.

Консультации по получению необходимого можно получить по телефонам информационной линии, которые работают в будние дни.

Отдельным направлением является проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Он предполагает восстановление жилья для семей, проживающих в Запорожье и общинах региона.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области предоставляется в случаях, когда дом сохранился, но требует средних или малых ремонтов.

Это может быть замена поврежденных окон или дверей, ремонт крыши или устранение проблем с электричеством и водопроводом. В рамках программы возможны как денежные выплаты для самостоятельного ремонта, так и привлечение строительной компании.

Все детали об обеих инициативах можно просмотреть на официальном сайте благотворительного фонда.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право