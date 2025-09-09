Прогноз погоди на 10 днів у Харкові показує переважно ясність, мінливу температуру та відсутність опадів.

Прогноз погоди на 10 днів у Харкові показує різкі коливання температури та характерні умови з 10 по 18 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

У середу, 10 вересня, стовпчик термометра коливатиметься від +16°C до +25°C. Відчутна темпетарурні показники відповідатимуть фактичним, вітер до 4,4 м/с, вологість до 72%, а ймовірність опадів низька. У цей час очікується похмуре небо протягом усього дня без опадів. Народний прогноз нагадує, що в цей період починались осінні ярмарки та збір врожаю, а грім віщував теплу осінь.

11 числа погода зміниться: вже вранці небо проясниться і до кінця дня утримається ясне, без дощу. Стовпчики ткрмометрів коливатимуться від +14°C до +24°C, вітер слабо відчутний, а вологість знизиться до 30%. 12 числа повітря прогріється до +25°C вдень, ясна погода збережеться, що за народним спостереженням обіцяє гарний врожай та пізню зиму.

13-го перша половина буде сонячною, а після обіду з’являться хмари, температура вдень +23°C. Народні прикмети пов’язують цей день із поведінкою риб та жаб, а на городах збирають коренеплоди. 14-го розпочнеться старе бабине літо, небо ясне, максимум +23°C, що за спостереженнями пращурів передбачає теплу осінь.

15 числа хмари вкриють небо, температура вдень +24°C. У народі цей день асоціювався із переходом середньодобової температури через 10°C та початком скидання листя черемхи. 16 вересня обіцяє ясні умови, температура до +25°C, а пращури перевіряли мурашники на майбутню сувору зиму.

17-го ясні умови збережуться, максимум +26°C. Птахи на світанку давали ознаки безвітряності або вітру залежно від положення на деревах. 18-го, відомий як Кумохін день, температура вдень +25°C, небо чисте, без опадів, а народні прикмети пов’язували стан горобини та листя з майбутньою осінню та зимою.

Отже, прогноз погоди на 10 днів у Харкові показує переважно ясність, мінливу температуру від +14°C до +26°C та відсутність опадів, з урахуванням народних прикмет та історичних спостережень.

Джерело: Синоптик

