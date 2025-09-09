Прогноз погоды на 10 дней в Харькове показывает в основном ясность, переменную температуру и отсутствие осадков.

Прогноз погоды на 10 дней в Харькове показывает резкие колебания температуры и характерные условия с 10 по 18 сентября 2025, сообщает Politeka.

В среду, 10 сентября, столбик термометра будет колебаться от +16 до +25°C. Ощутимые темпетарурные показатели будут соответствовать фактическим, ветер до 4,4 м/с, влажность до 72%, а вероятность осадков низкая. В это время ожидается пасмурное небо в течение всего дня без осадков. Народный прогноз напоминает, что в этот период начинались осенние ярмарки и сбор урожая, а гром предвещал тёплую осень.

11 числа погода поменяется: уже утром небо прояснится и к концу дня удержится ясное, без дождя. Столбики тормометров будут колебаться от +14°C до +24°C, ветер слабо ощутим, а влажность снизится до 30%. 12 числа воздух прогреется до +25°C днем, ясная погода сохранится, что по народному наблюдению обещает хороший урожай и позднюю зиму.

13-го первая половина будет солнечной, а после обеда появятся облака, температура днем ​​+23°C. Народные приметы связывают этот день с поведением рыб и лягушек, а в городах собирают корнеплоды. 14-го начнется старое бабье лето, небо ясное, максимум +23°C, что по наблюдениям предков предполагает теплую осень.

15 числа облака покроют небо, температура днем ​​+24°C. В прежние времена в этот день почитается память преподобного Лукашенко. 16 сентября обещает ясные условия, температура до +25°C, а предки проверяли муравейники на предстоящую суровую зиму.

17-го ясные условия сохранятся, максимум +26°C. Птицы на рассвете давали признаки безветрия или ветра в зависимости от положения на деревьях. 18-го, известный как Кумохин день, температура днем ​​+25°C, небо чистое, без осадков, а народные приметы связывали состояние рябины и листьев с предстоящей осенью и зимой.

Итак, прогноз погоды на 10 дней в Харькове показывает преимущественно ясность, переменную температуру от +14 до +26°C и отсутствие осадков, с учетом народных примет и исторических наблюдений.

Источник: Синоптик

