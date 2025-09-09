Місцеві мешканці у Києві обговорюють ймовірне подорожчання проїзду і переймаються, щоб це знову не вдарило по їхніх гаманцях.

Подорожчання проїзду в Києві обговорюється через необхідність перегляду тарифів, які не змінювалися з 2020 року, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива вже надійшла від Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації і спричиняє чимало дискусій серед киян. Документ опублікований в місцевому Telegram-каналі.

Подорожчання проїзду в Києві пропонується у зв’язку з фінансовими обставинами та нормативними змінами. Департамент фінансів КМДА надіслав до мера лист, у якому посилається на статтю 91 Бюджетного кодексу України.

Там зазначено, що місцева влада має повноваження регулювати тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті за рахунок коштів місцевого бюджету.

У документі йдеться, що в бюджеті столиці на поточний рік Департаменту транспортної інфраструктури виділено 9 016 444,3 тис грн, що становить 12,3% видатків загального фонду бюджету.

З цієї суми на КП "Київпастранс" передбачено 4 222 492,6, а на КП "Київський метрополітен" 4 793 951,7 гривень. Крім того, зазначено, що рішення Верховної Ради від 20 серпня 2025 року передбачає спрямування до загального фонду Держбюджету України всіх доходів міста з 1 серпня до кінця року.

Через це очікується недоотримання доходів загального фонду бюджету столиці до 8 мільярдів гривень до кінця року. Такі зміни створюють ризики для фінансування ключових напрямків міського господарства, зокрема, утримання тарифів на перевезення пасажирів на довоєнному рівні.

Через такі розрахунки керівництво столиці пропонує меру розглянути можливість подорожчання проїзду в Києві. Це дозволить компенсувати недоотримані кошти та забезпечити стабільну роботу міського транспорту.

