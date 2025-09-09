Местные жители в Киеве обсуждают вероятное подорожание проезда и переживают, чтобы это снова не ударило по их кошелькам.

Подорожание проезда в Киеве обсуждается из-за необходимости пересмотра не изменявшихся с 2020 года тарифов, сообщает Politeka.

Эта инициатива уже поступила от Департамента финансов Киевской городской государственной администрации и влечет за собой немало дискуссий среди киевлян. Документ опубликован в местном Telegram-канале.

Подорожание проезда в Киеве предлагается в связи с финансовыми обстоятельствами и нормативными изменениями. Департамент финансов КГГА направил в мэр письмо, в котором ссылается на статью 91 Бюджетного кодекса Украины.

Там отмечено, что местные власти имеют полномочия регулировать тарифы на перевозку пассажиров в городском транспорте за счет средств местного бюджета.

В документе говорится, что в бюджете столицы на текущий год Департамента транспортной инфраструктуры выделено 9 016 444,3 тыс. грн, что составляет 12,3% расходов общего фонда бюджета.

Из этой суммы на КП "Киевпасстранс" предусмотрено 4 222 492,6, а на КП "Киевский метрополитен" 4 793 951,7 гривен. Кроме того, отмечено, что решение Верховной Рады от 20 августа 2025 предусматривает направление в общий фонд Госбюджета Украины всех доходов города с 1 августа до конца года.

Поэтому ожидается недополучение доходов общего фонда бюджета столицы до 8 миллиардов гривен до конца года. Такие изменения создают риски для финансирования ключевых направлений городского хозяйства, в частности, удержания тарифов на перевозку пассажиров на довоенном уровне.

В силу таких расчетов руководство столицы предлагает мэру рассмотреть возможность подорожания проезда в Киеве. Это позволит компенсировать недополученные средства и обеспечить стабильную работу городского транспорта.

