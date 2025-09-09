Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області забезпечує підтримку вразливих категорій населення та допомагає подолати труднощі зимового періоду.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області призначена для мешканців прифронтових районів, повідомляє Politeka.

Виплати регулюються урядовою постановою, підготовленою Міністерством соціальної політики за участі міжнародних партнерів та УВКБ ООН. Фінансування спрямоване на забезпечення домогосподарств твердим паливом для опалювального сезону. Одноразова сума становить 19 400 гривень на сім’ю та надається особам, які проживають у населених пунктах в межах 10 кілометрів від державного кордону з Росією або лінії зіткнення. Крім того, право на допомогу мають жителі територій активних бойових дій у дев’яти областях, включаючи Харківську.

Оформлення відбувається через місцеві органи управління за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Заяву може подати будь-який член родини або офіційний представник. Після подання документів уповноважені структури зобов’язані повідомити про рішення протягом п’яти робочих днів у спосіб, визначений заявником.

Виплата проводиться безготівково на банківський рахунок, зазначений у заяві. Терміни нарахування визначені на вересень та жовтень 2025 року. Важливо, що кошти надаються лише один раз протягом сезону опалення та не враховуються у щомісячний дохід сім’ї, що дозволяє отримувати додаткову соціальну підтримку без обмежень.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області забезпечує підтримку вразливих категорій населення та допомагає подолати труднощі зимового періоду, гарантуючи цільове використання коштів і своєчасну допомогу для тих, хто її найбільше потребує.

