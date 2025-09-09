Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предназначено для жителей прифронтовых районов, сообщает Politeka.

Выплаты регулируются правительственным постановлением, подготовленным Министерством социальной политики с участием международных партнеров и УВКБ ООН. Финансирование направлено на обеспечение домохозяйств жестким топливом для отопительного сезона. Единоразовая сумма составляет 19 400 гривен на семью и предоставляется лицам, проживающим в населенных пунктах в пределах 10 километров от государственной границы с Россией или линии столкновения. Кроме того, право на помощь имеют жители территорий активных боевых действий в девяти областях, включая Харьковскую.

Оформление производится через местные органы управления по месту регистрации или фактического проживания. Заявление может подать любой член семьи или официальный представитель. После представления документов уполномоченные структуры обязаны сообщить о решении в течение пяти рабочих дней способом, определенным заявителем.

Выплата производится безналично на банковский счет, указанный в заявлении. Сроки начисления установлены на сентябрь и октябрь 2025 года. Важно, что средства предоставляются только один раз в течение сезона отопления и не учитываются в ежемесячном доходе семьи, что позволяет получать дополнительную социальную поддержку без ограничений.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области обеспечивает поддержку уязвимых категорий населения и помогает преодолеть трудности зимнего периода, гарантируя целевое использование средств и своевременную помощь для тех, кто в ней нуждается.

