Новий графік руху поїздів на Кіровоградщині почав діяти через зміни, що ввела "Укрзалізниця".

Новий графік руху поїздів на Кіровоградщині вводиться з 9 вересня через закынчення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм-каналі.

Новий графік руху поїздів на Кіровоградщині стосується Знам’янського регіону, де відновлюється курсування приміських електричок, що забезпечує сполучення між містами та населеними пунктами регіону. У переліку поїздів, які вже відновили рух, зазначені такі маршрути:

Електрички, що прямують до Знам’янки: №6502, №6506, №6508.

Експреси зі Знам’янки в інші напрямки: №6507 «до Цвіткове», №6503 «до Миронівки», №6509 «до Імені Т.Г. Шевченка», №6505 «до Імені Т.Г. Шевченка», №6331 «до Помічна», №6333 «до Колосівка». Сполучення з Черкасами забезпечують поїзди №6592, №6510, №6504, а також №6553/6554.

Новий графік руху поїздів на Кіровоградщині діятиме також з 9 вересня, коли розпочинається відновлення додаткових сполучень, які сприятимуть більш зручному пересуванню пасажирів у регіоні. До них належать поїзди №6002/6001 «Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка», №6035/6036/6043/6044 «до Помічна», №6332 «з Колосівка», №6501 «до – Імені Т.Г. Шевченка», №6551/6552 «Черкаси – Знам’янка».

Нагадаємо, що знайти потрібний приміський поїзд за номером або сполученням можна за посиланням.

Варто також підкресилити, що в селищі Петрoве, щo на Кірoвoградщині, тимчасoвo oбмежать пересування транспoрту на ділянці переїзду на дoрoзі Знам'янка – Вoлoдимирівка – Нoвoрoманівка – Трепівка – Зелений Гай. Рух ділянкoю oбмежать через ремoнтні рoбoти на залізничній кoлії прoтягoм декількох днів з 07:00 дo 17:00 гoдини.

