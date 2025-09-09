Новый график движения поездов в Кировоградской области вводится с 9 сентября по окончании ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

Новый график движения поездов в Кировоградской области касается Знаменского региона, где возобновляется курсирование пригородных электричек, что обеспечивает сообщение между городами и населенными пунктами региона. В перечне составов, уже возобновивших движение, указаны следующие маршруты:

Электрички, следующие к Знаменке: №6502, №6506, №6508.

Экспрессы из Знаменки в другие направления: №6507 «К Цветково», №6503 «К Мироновке», №6509 «Имени Т.Г. Шевченко», №6505 «Имени Т.Г. Шевченко», №6331 «Помошная», №6333 «К Колосовке». Сообщения с Черкассами обеспечивают состава №6592, №6510, №6504, а также №6553/6554.

Новый график движения поездов в Кировоградской области будет действовать также с 9 сентября, когда начинается восстановление дополнительных сообщений, которые будут способствовать более удобному передвижению пассажиров в регионе. К ним относятся экспресса №6002/6001 «Знаменка – Пятихатки», №6035/6036/6043/6044 «до Помочная», №6332 «из Колосовка», №6501 «К – Имени Т.Г. Шевченко», №6551/6552 «Черкассы – Знаменка».

Напомним, что найти нужный пригородный поезд по номеру или сообщению можно по ссылке.

Стоит также подчеркнуть, что в поселке Петрово, что на Кировоградщине, ограничат передвижение транспорта на участке переезда на дороге Знаменка - Владимировка - Новоромановка - Треповка - Зеленый Гай. Движение по участку ограничат через ремонтные работы на железнодорожной колее в течение нескольких дней с 07:00 до 17:00 часа.

