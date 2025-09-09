Із вересня у Чернігівській області відбудеться деяке підвидення тарифів на електроенергію, тож розповідаємо, кому готуватися.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області відбувається у контексті регулювання ринку та забезпечення фінансової стабільності компаній-операторів, повідомляє Politeka.

Нові розцінки вплинуть як на домогосподарства, так і на бізнес, однак для більшості побутових споживачів серйозних змін поки не передбачається.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області торкнеться, перш за все, компаній-операторів систем розподілу, тобто обленерго.

Для підприємств, які отримують електрику з номінальною напругою вище 27,5 кВ, зростання розцінок складе приблизно 14%, а для споживачів із напругою нижче 27,5 кВ ріст складе 23%.

Втім, для населення, яке споживає світло для побутових потреб, розцінки залишаються незмінними і становлять 4,32 гривні за кіловат-годину. Фіксовану ціну введено ще з червня 2024 року і вона буде діяти до кінця жовтня 2025 року.

Причини Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області пов’язані з необхідністю зменшити боргове навантаження на ринку, створити резерв аварійних запасів та забезпечити фінансову стабільність обленерго.

Як пояснюють експерти, енергоринок має накопичені проблеми, серед яких заборгованості та збитки, що утворилися внаслідок бойових дій, тому перегляд цін на світло для населення в цьому контексті є недоцільним.

Попри це, державна підтримка та ПСО (покриття соціально-економічних обов’язків) продовжують діяти, тому для більшості домогосподарств зміни не відчутні.

Нововедення поки що зачіпає обмежену категорію споживачів, але готує систему до стабільного функціонування протягом найближчих років.

