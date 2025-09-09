Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области происходит в контексте регулирования рынка и обеспечения финансовой устойчивости компаний-операторов, сообщает Politeka.
Новые расценки окажут влияние как на домохозяйства, так и на бизнес, однако для большинства бытовых потребителей серьезных изменений пока не предвидится.
Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области коснется, прежде всего, компаний-операторов систем распределения, то есть облэнерго.
Для предприятий, получающих электричество с номинальным напряжением выше 27,5 кВ рост расценок составит примерно 14%, а для потребителей с напряжением ниже 27,5 кВ рост составит 23%.
Впрочем, для населения, потребляющего свет для бытовых нужд, расценки остаются неизменными и составляют 4,32 гривны за киловатт-час. Фиксированная цена введена еще с июня 2024 года и будет действовать до конца октября 2025 года.
Причины Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области связано с необходимостью уменьшить долговую нагрузку на рынке, создать резерв аварийных запасов и обеспечить финансовую стабильность облэнерго.
Как объясняют эксперты, энергорынок имеет накопившиеся проблемы, среди которых задолженности и убытки, образовавшиеся в результате боевых действий, поэтому пересмотр цен на свет для населения в этом контексте нецелесообразен.
Несмотря на это государственная поддержка и ПСО (покрытие социально-экономических обязанностей) продолжают действовать, поэтому для большинства домохозяйств изменения не ощутимы.
Нововедение пока затрагивает ограниченную категорию потребителей, но готовит систему к стабильному функционированию в ближайшие годы.
