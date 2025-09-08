Грошова допомога для ВПО в Сумській області залишається доступною для тих, хто відповідає встановленим критеріям.

Грошова допомога для ВПО в Сумській області може бути поновлена для громадян, які тимчасово виїжджали за кордон через бойові дії, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає постанова Кабміну.

Повернувшись на територію України, внутрішньо переміщені особи мають право повторно оформити державну фінансову підтримку, дотримуючись чинного законодавства та встановлених правил.

Для отримання виплат існують два основні варіанти. Перший передбачає подачу документів вперше. Важливо мати довідку ВПО та подати заяву через застосунок «Дія» або особисто у відділі соціального захисту населення. Від дати повернення з-за кордону має минути не менше 15 робочих днів, святкові та вихідні при цьому не враховуються. Крім того, заявник повинен відповідати майновим критеріям: відсутність депозитів понад 100 тисяч гривень, житло на безпечній території без пошкоджень, а також відсутність великих покупок або валютних операцій понад зазначену суму.

Другий варіант стосується громадян, які вже отримували допомогу, але вона була припинена через виїзд або добровільну відмову. У цьому випадку необхідно повторно стати на облік як переселенець та підтвердити факт перебування у районах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях без офіційної дати завершення конфлікту. Також підставою для відновлення виплат є наявність житла, пошкодженого або непридатного для проживання.

Після виконання всіх умов українці знову можуть отримати державну фінансову підтримку, що забезпечує стабільне покриття базових потреб. Отже, грошова допомога для ВПО в Сумській області залишається доступною для тих, хто відповідає встановленим критеріям, сприяючи безпечному та впевненому відновленню побуту.

