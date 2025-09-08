Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области остается доступной для тех, кто отвечает установленным критериям.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может быть возобновлена ​​для граждан, временно выезжавших за границу из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Такую информацию дает постановление Кабмина.

Вернувшись на территорию Украины, внутренне перемещенные лица имеют право повторно оформить государственную финансовую поддержку, соблюдая действующее законодательство и установленные правила.

Для получения выплат существуют два основных варианта. Первый предполагает подачу документов впервые. Важно иметь справку ВПЛ и подать заявление через приложение «Действие» или лично в отделе социальной защиты населения. С даты возвращения из-за границы должно пройти не менее 15 рабочих дней, праздничные и выходные при этом не учитываются. Кроме того, заявитель должен удовлетворять имущественным критериям: отсутствие депозитов свыше 100 тысяч гривен, жилье на безопасной территории без повреждений, а также отсутствие крупных покупок или валютных операций сверх указанной суммы.

Второй вариант касается граждан, уже получавших помощь, но она была прекращена из-за выезда или добровольного отказа. В этом случае необходимо повторно встать на учет как переселенец и подтвердить факт нахождения в районах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях без официальной даты завершения конфликта. Также основанием для возобновления выплат есть наличие жилья, поврежденного или непригодного для проживания.

После выполнения всех условий, украинцы снова могут получить государственную финансовую поддержку, обеспечивающую стабильное покрытие базовых потребностей. Итак, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области остается доступной тем, кто отвечает установленным критериям, способствуя безопасному и уверенному восстановлению быта.

Последние новости:

Дефицит продуктов в Сумской области: жителям рассказали о том, какая ситуация на самом деле

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: какую важную информацию следует знать

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: началась раздача гуманитарной помощи