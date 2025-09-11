Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області дає змогу сім’ям отримати необхідні кошти для проживання.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається переселенцям завдяки фонду «Карітас Кривий Ріг», повідомляє Politeka.

Інформація про програму опублікована на офіційній сторінці організації у Facebook.

Мета ініціативи — підтримати сім’ї, що опинилися у складних обставинах, покриваючи витрати на оренду житла.

Програма розрахована на людей, які мешкають у Кривому Розі та Криворізькому районі, включно з тими, хто приїхав із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. Підтримку можуть отримати родини, що перебувають у регіоні менше 30 днів, а також переселенці, які тимчасово залишили навчальні заклади або проживають у гуртожитках.

Фінансування надається до шести місяців. У пріоритеті — вразливі категорії: вагітні, матері з дітьми до трьох років, багатодітні сім’ї, самотні батьки та опікуни. Також допомога надається людям з інвалідністю I та II груп, тяжкохворим та самотнім літнім громадянам віком від 60 років.

Представники фонду відзначають, що такі виплати допомагають стабілізувати побут і полегшують облаштування переселенців у новому місці. Консультації щодо участі проводяться телефоном у будні з 10:00 до 16:00. Фахівці «Карітас Кривий Ріг» супроводжують процес оформлення документів, надаючи безпечну та оперативну підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області дає змогу сім’ям отримати необхідні кошти для проживання, зменшити фінансовий тиск і забезпечити впевнене облаштування в нових умовах.

