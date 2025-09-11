Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет семьям получить необходимые средства для проживания.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется переселенцам благодаря фонду «Каритас Кривой Рог», сообщает Politeka.

Информация о приложении опубликована на официальной странице организации в Facebook.

Цель инициативы — поддержать оказавшиеся в сложных обстоятельствах семьи, покрывая расходы на аренду жилья.

Программа рассчитана на людей, проживающих в Кривом Роге и Криворожском районе, включая тех, кто приехал с временно оккупированных территорий или зон боевых действий. Поддержку могут получить семьи, находящиеся в регионе менее 30 дней, а также переселенцы, временно покинувшие учебные заведения или проживающие в общежитиях.

Финансирование предоставляется до шести месяцев. В приоритете уязвимые категории: беременные, матери с детьми до трех лет, многодетные семьи, одинокие родители и опекуны. Также помощь предоставляется людям с инвалидностью I и II групп, тяжелобольным и одиноким пожилым гражданам от 60 лет.

Представители фонда отмечают, что такие выплаты помогают стабилизировать быт и облегчают обустройство переселенцев в новом месте. Консультации по участию проводятся по телефону в будни с 10:00 до 16:00. Специалисты «Каритас Кривой Рог» сопровождают процесс оформления документов, оказывая безопасную и оперативную поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет семьям получить необходимые средства для проживания, уменьшить финансовое давление и обеспечить уверенное обустройство в новых условиях.

