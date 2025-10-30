Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області демонструє поступове підключення соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області офіційно підтверджений урядом України, однак є проблеми, повідомляє Politeka.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що поки не всі об’єкти отримали тепло. Проблемні питання перебувають під особистим контролем, громади працюють над підключенням будинків, а резервні блочно-модульні котельні, генератори та запаси пального готові до використання у разі критичних ситуацій. Чаус наголосив на важливості орієнтації на температурний режим і безпеку населення.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, в Україні більшість закладів соціальної сфери, включно з дитсадками, лікарнями та школами, а також окремі житлові будинки вже підключені до теплопостачання. У 13 регіонах подача тепла до будинків відбувається частково, а решта територій підключатиметься поступово з урахуванням погодних умов та рішень органів місцевого самоврядування.

Свириденко зазначила, що незважаючи на системні атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру, технічна готовність комунальних підприємств дозволяє розпочати сезон. До роботи підготовлені понад 17,5 тисяч котелень по всій Україні та 17 тисяч кілометрів теплових мереж. Проведено ремонти, замінено понад 340 км комунікацій, сформовані запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області демонструє поступове підключення соціальної інфраструктури та житлових будинків. Уряди та місцеві служби продовжують контроль за процесом, забезпечуючи необхідні резерви та готовність до критичних ситуацій, щоб жителі отримували тепло вчасно та в належній кількості.

