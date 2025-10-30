Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области официально подтверждено правительством Украины, однако есть проблемы, сообщает Politeka.

Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что пока не все объекты получили тепло. Проблемные вопросы находятся под личным контролем, общины работают над подключением домов, а резервные блочно-модульные котельные, генераторы и запасы горючего готовы к использованию при критических ситуациях. Чаус отметил важность ориентации на температурный режим и безопасность населения.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в Украине большинство учреждений социальной сферы, включая детсады, больницы и школы, а также отдельные жилые дома уже подключены к теплоснабжению. В 13 регионах подача тепла в дома происходит частично, а остальные территории будут подключаться постепенно с учетом погодных условий и решений органов местного самоуправления.

Свириденко отметила, что, несмотря на системные атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру, техническая готовность коммунальных предприятий позволяет начать сезон. К работе подготовлено более 17,5 тысячи котельных по всей Украине и 17 тысяч километров тепловых сетей. Проведены ремонты, заменены более 340 км коммуникаций, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Черниговской области демонстрирует постепенное подключение социальной инфраструктуры и жилых домов. Правительства и местные службы продолжают контроль за процессом, обеспечивая необходимые резервы и готовность к критическим ситуациям, чтобы жители получали тепло своевременно и в надлежащем количестве.

