Нова система оплати проїзду у Миколаєві робить пересування більш сучасним та комфортним.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві офіційно запрацювала, змінивши традиційний порядок оплати поїздок у міському транспорті, повідомляє Politeka.

Відтепер пасажири можуть користуватися універсальним QR-кодом замість паперових квитків, який сумісний із будь-якою банківською карткою. Оплата проводиться через смартфон за кілька секунд, що робить пересування більш швидким та зручним.

Особливістю нововведення є можливість робити пересадки протягом 90 хвилин без додаткових витрат, що забезпечує економію для тих, хто часто користується автобусами та тролейбусами. Вартість електронного квитка становить 8 гривень, тоді як звичайний паперовий коштує 10 гривень.

Крім разових поїздок, користувачі можуть обирати абонементи на тиждень, два тижні або місяць. Для студентів та туристів передбачено окремі тарифні пакети, що дозволяє підібрати оптимальний варіант залежно від частоти пересувань.

Новий сервіс дозволяє уникати черг і скоротити час на придбання проїзних документів. Пасажири можуть підключати картки до Apple Pay або Google Pay і здійснювати платіж, просто відсканувавши QR-код у транспорті.

Детальніше про тарифи, абонементи та правила користування можна дізнатися на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс». Там розміщені контакти та інструкції, що допомагають швидко освоїти всі функції системи.

Таким чином, нова система оплати проїзду у Миколаєві робить пересування більш сучасним та комфортним, наближаючи транспортні послуги до європейських стандартів і забезпечуючи ефективну організацію поїздок для всіх категорій пасажирів.

