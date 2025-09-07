Новая система оплаты проезда в Николаеве делает передвижение более современным и комфортным.

Новая система оплаты проезда в Николаеве официально начала работу, изменив традиционный порядок оплаты поездок в городском транспорте, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут пользоваться универсальным QR-кодом вместо бумажных билетов, совместимого с любой банковской картой. Оплата производится через смартфон за несколько секунд, что делает передвижение более быстрым и удобным.

Особенностью нововведения есть возможность производить пересадки в течение 90 минут без дополнительных затрат, что обеспечивает экономию для тех, кто часто пользуется автобусами и троллейбусами. Стоимость электронного билета составляет 8 гривен, в то время как обычный бумажный стоит 10 гривен.

Помимо разовых поездок, пользователи могут выбирать абонементы в неделю, две недели или месяц. Для студентов и туристов предусмотрены отдельные тарифные пакеты, позволяющие подобрать оптимальный вариант в зависимости от частоты передвижений.

Новый сервис позволяет избегать очередей и сократить время на покупку проездных документов. Пассажиры могут подключать карты к Apple Pay или Google Pay и производить платеж, просто отсканировав QR-код в транспорте.

Подробнее о тарифах, абонементах и ​​правилах пользования можно узнать на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс». Там расположены контакты и инструкции, помогающие быстро освоить все функции системы.

Таким образом, новая система оплаты проезда в Николаеве делает передвижение более современным и комфортным, приближая транспортные услуги к европейским стандартам и обеспечивая эффективную организацию поездок для всех категорий пассажиров.

