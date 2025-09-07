Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стає доступною для тих, хто дійсно потребує підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається лише громадянам України, що відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Інформація про це опублікована в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Програма спрямована на мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які були змушені залишити власні домівки та евакуювалися. Для таких пенсіонерів організовано роздачу продуктових наборів, щоб забезпечити базові потреби та полегшити щоденне життя. Видача гумдопомоги відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка. Для отримання пакунку переселенці мають заповнити коротку анкету за спеціальним посиланням, наданим організаторами.

Слід зазначити, що підтримка надається виключно тим пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи та офіційно отримали його в період з 2022 по 2025 роки. Ця умова визначена правилами проєкту та дозволяє гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її реально потребує.

Центри підтримки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» працюють у різних населених пунктах і надають консультації, необхідну інформацію та прямий доступ до допомоги. Зокрема, їхні адреси такі: у селі Петропавлівська Борщагівка — вулиця Борщагівська 30а; у місті Кам’янське — вулиця Василя Стуса 15б; у місті Нововолинськ — вулиця Шевченка 7.

Окрім особистого звернення до центрів, переселенці та інші зацікавлені особи можуть слідкувати за оновленнями проєкту «СЕЛИДОВЕ.UA» у соціальних мережах, зокрема в Instagram та Телеграм, де регулярно публікуються актуальні новини та оголошення.

