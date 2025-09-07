Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется только гражданам Украины, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.
Информация об этом опубликована в официальном телеграмм-канале Селидового.
Программа направлена на жителей Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались. Для таких пенсионеров организована раздача продуктовых наборов, чтобы обеспечить базовые потребности и облегчить повседневную жизнь. Выдача гумдопомощи происходит в селе Петропавловская Борщаговка. Для получения пакета переселенцы должны заполнить краткую анкету по специальной ссылке, предоставленной организаторами.
Следует отметить, что поддержка предоставляется исключительно пенсионерам, которые имеют статус внутренне перемещенного лица и официально получили его в период с 2022 по 2025 годы. Это условие определено правилами проекта и позволяет гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней реально нуждается.
Центры поддержки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» работают в разных населенных пунктах и предоставляют консультации, необходимую информацию и прямой доступ к помощи. В частности, их адреса таковы: в селе Петропавловская Борщаговка – улица Борщаговская 30а; в городе Каменское - улица Василия Стуса 15б; в городе Нововолынск - улица Шевченко 7.
Кроме личного обращения в центры, переселенцы и другие заинтересованные лица могут следить за обновлением проекта «СЕЛИДОВЕ.UA» в социальных сетях, в частности в Instagram и Телеграмм, где регулярно публикуются актуальные новости и объявления.
Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области становится доступной для тех, кто действительно нуждается в поддержке, и обеспечивает прозрачное распределение ресурсов среди внутренне перемещенных лиц.
