У Полтавській області надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій у вигляді безкоштовних продуктів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області та інших осіб, які опинилися в складних обставинах, надає благодійна організація Карітас Полтава, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці організації у Фейсбук, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області надаються в рамках гуманітарного проєкту, спрямованого на допомогу людям, які нещодавно змушені були змінити місце проживання.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області можна отримати після реєстрації. Проєкт охоплює внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до нових громад протягом останніх 60 днів і мають підтверджений статус вразливості.

Підтримку можуть отримати ті, хто відповідає визначеним критеріям. Це, зокрема, люди з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства.

Допомогу можуть отримати й особи з тяжкими захворюваннями, люди похилого віку від 60 років, самотні матері та батьки, які самостійно виховують дітей, опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб.

Окремо враховуються багатодітні родини, де виховується троє і більше дітей, а також вагітні жінки та матері з малюками до трьох років. Підставою для отримання продовольчих пакунків є і втрата основного джерела доходу через війну.

Реєстрація проходить у місті Полтава за адресою Пилипа Орлика, 20/1. Прийом відвідувачів здійснюють щодня з 9:00 до 18:00. Для оформлення підтримки необхідно надати пакет документів.

Серед них паспорт у оригіналі, ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не пізніше ніж 30 днів тому. Також потрібен номер рахунку ІBAN, документи, що підтверджують належність до категорії вразливих осіб, і довідки ОК-5 або ОК-7.

