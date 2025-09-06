В Полтавской области оказывают гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий в виде бесплатных продуктов.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области и других оказавшихся в сложных обстоятельствах предоставляет благотворительная организация Каритас Полтава, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице организации в Фейсбуке, бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области предоставляются в рамках гуманитарного проекта, направленного на помощь людям, которые недавно вынуждены были сменить место жительства.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области можно получить после регистрации. Проект охватывает внутренне перемещенные лица, которые переехали в новые общины в течение последних 60 дней и имеют подтвержденный статус уязвимости.

Поддержку могут получить те, кто отвечает определенным критериям. Это, в частности, люди с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также имеющие инвалидность с детства.

Помощь могут получить и лица с тяжелыми заболеваниями, пожилые люди от 60 лет, одинокие матери и родители, самостоятельно воспитывающие детей, опекуны несовершеннолетних или недееспособных лиц.

Отдельно учитываются многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей, а также беременные женщины и матери с детьми до трех лет. Основанием для получения продовольственных свертков является и потеря основного источника дохода из-за войны войны.

Регистрация проходит в городе Полтава по адресу Филиппа Орлика, 20/1. Прием посетителей осуществляют ежедневно с 9:00 до 18:00. Для оформления поддержки необходимо предоставить пакет документов.

Среди них паспорт в оригинале, идентификационный код, справка внутренне перемещенного лица, выданная не позднее 30 дней назад. Также требуется номер счета IBAN, документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимых лиц, и справки ОК-5 или ОК-7.

