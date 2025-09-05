Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати між допоміжними завданнями на виробництві, водійськими обов’язками та обслуговуванням клієнтів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує широкий спектр вакансій із офіційним оформленням та стабільною зарплатою, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на сайті work.ua можна знайти роботу у виробничій сфері, сфері доставки та комунікації з клієнтами.

Управляюча компанія «Мрія» шукає різноробочого з місячною оплатою 12 000 грн. Працівники виконують підтримку чистоти на виробництві, доглядають обладнання та допомагають колегам у повсякденних завданнях. Досвід не обов’язковий, компанія проводить навчання. Робочий графік з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00, важлива уважність і відповідальність.

Компанія DriveMe пропонує посаду водія-експедитора для власників категорії B із зарплатою від 17 000 до 30 000 грн (65% від каси). Працівникам надається закріплене авто, щоденна оплата готівкою та часткова зайнятість. Новачки проходять навчання, досвід у сфері таксі не потрібен. Для початку роботи достатньо смартфона або планшета з Інтернетом і бажання працювати.

У секторі телекомунікацій «Смарт Медіа Системз» шукає операторів call-центру із зарплатою 22 000–35 000 грн. Основні обов’язки включають дзвінки клієнтам і презентацію проєктів компанії. Графік — п’ятиденний, з 09:00 до 16:00, передбачене офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка та лікарняні, а також навчання для нових співробітників.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати між допоміжними завданнями на виробництві, водійськими обов’язками та обслуговуванням клієнтів, з офіційною зарплатою, соціальними гарантіями та можливістю навчання, що сприяє активності й фінансовій стабільності літніх людей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.