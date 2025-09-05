Работа для пенсионеров позволяет выбирать между вспомогательными задачами на производстве, водительскими обязанностями и обслуживанием клиентов.

Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает широкий спектр вакансий по официальному оформлению и стабильной зарплате, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на сайте work.ua можно найти работу в производственной сфере, сфере доставки и коммуникации с клиентами.

Управляющая компания "Мрия" ищет разнорабочего с месячной оплатой 12 000 грн. Работники выполняют поддержку чистоты на производстве, ухаживают за оборудованием и помогают коллегам в повседневных задачах. Опыт не обязателен, компания проводит обучение. Рабочий график с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, важна внимательность и ответственность.

Компания DriveMe предлагает должность водителя-экспедитора для владельцев категории B с зарплатой от 17000 до 30000 грн (65% от кассы). Работникам предоставляется закрепленное авто, ежедневная оплата наличными и частичная занятость. Новички проходят обучение, опыт в сфере такси не требуется. Для начала работы достаточно смартфона или планшета с Интернетом и желания работать.

В секторе телекоммуникаций "Смарт Медиа Системз" ищет операторов call-центра с зарплатой 22 000-35 000 грн. Основные обязанности включают в себя звонки клиентам и презентацию проектов компании. График – пятидневный, с 09:00 до 16:00, предусмотрено официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные, а также обучение для новых сотрудников.

Таким образом, работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбирать между вспомогательными задачами на производстве, водительскими обязанностями и обслуживанием клиентов, с официальной зарплатой, социальными гарантиями и возможностью обучения, что способствует активности и финансовой стабильности пожилых людей.

