Дефіцит продуктів у Вінницькій області може призвести до відчутного підвищення цін на хліб у найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Через це споживачі вже починають готуватися до можливих змін у вартості основного продукту харчування.

Фахівці оцінюють, що стандартний пшеничний батон може подорожчати до 55 гривень. Це приблизно на 20–25% більше за нинішню ціну. Основним фактором підвищення вартості називають збільшення витрат на пальне, яке безпосередньо впливає на логістику — як перевезення сировини, так і доставку готових виробів у торговельні точки.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює, що Україна має достатньо пшениці та виробничих потужностей для випікання хліба, однак витрати на транспорт залишаються визначальним елементом кінцевої вартості. Зростання тарифів на пальне поступово, але відчутно позначається на роздрібних цінах хлібобулочних виробів.

Ситуацію ускладнюють надзвичайні події, включно з руйнуванням хлібозаводів або логістичної інфраструктури під час ракетних ударів російської федерації. Такі випадки здатні спричинити дефіцит продуктів у Вінницькій області та ще більше підвищити ціну хліба.

Станом на початок серпня 2025 року середні розцінки в Україні виглядали так: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Очікуване зростання до 55 гривень стане відчутним для сімейних бюджетів.

Експерти радять планувати закупівлі завчасно та користуватися акційними пропозиціями, щоб мінімізувати витрати восени. Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області вже впливає на ринок і змушує домогосподарства адаптуватися до змін.

