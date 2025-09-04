Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вже позначилось на гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося жителів Козятина та Калинівки, повідомляє Politeka.

Місцева влада проінформувала про підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області. Це стосується плати за вивіз твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення. Причиною змін є подорожчання матеріалів, енергоносіїв та збільшення витрат на оплату праці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Козятині вплинуло на вивіз сміття для мешканців багатоповерхівок та приватного сектору. Для квартир нова ціна становить 37.62 з однієї особи на місяць.

Мешканці приватного сектору платять трохи менше - 35.10 на людину. Це рішення було ухвалене виконкомом Козятинської міської ради у останній день липня та набуло чинності з 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, востаннє вартість вивозу сміття піднімали два роки тому, тоді ціна була на рівні 25.60 грн. Проте за цей час зросли прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та витрати на матеріально-технічне забезпечення збору та утилізації твердих побутових відходів.

За останні шість років вартість даної послуги у Козятині зросла на 130%. Зростання розцінок на 10–12 грн з однієї особи означає ріст на 46%, що істотно відчують домогосподарства міста.

У Калинівці також подорожчало водопостачання та водовідведення. Депутати міської ради ухвалили рішення 18 червня, і з липня для мешканців міста кубометр води коштує 67.20, що майже на 40% більше за попередню суму. Бюджетні установи платять ще більше - понад 160 грн за кубометр.

