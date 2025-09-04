Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось жителей Казатина и Калиновки, сообщает Politeka.

Местные власти проинформировали о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области. Это касается платы за вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотвода. Причиной изменений является удорожание материалов, энергоносителей и увеличение затрат на оплату труда.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Казатине повлияло на вывоз мусора для жителей многоэтажек и частного сектора. Для квартир новая цена составляет 37.62 с одного человека в месяц.

Жители частного сектора платят чуть меньше – 35.10 на человека. Это решение было принято исполкомом Казатинского городского совета в последний день июля и вступило в силу 1 августа 2025 года.

мусор, свалка

Напомним, последний раз вывоз мусора поднимался два года назад, тогда цена была на уровне 25.60 грн. Однако за это время выросли прожиточный минимум, минимальная заработная плата и расходы по материально-техническому обеспечению сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

За последние шесть лет стоимость данной услуги в Казатине выросла на 130%. Рост расценок на 10–12 грн с одного человека означает рост на 46%, что существенно ощутит домохозяйства города.

В Калиновке также подорожало водоснабжение и водоотвод. Депутаты городского совета приняли решение 18 июня, и с июля для жителей города кубометр воды стоит 67.20, что почти на 40% больше предыдущей суммы. Бюджетные учреждения платят еще больше – более 160 грн за кубометр.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.