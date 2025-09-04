Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области уже сказалось на кошельках местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось жителей Казатина и Калиновки, сообщает Politeka.

Местные власти проинформировали о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области. Это касается платы за вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотвода. Причиной изменений является удорожание материалов, энергоносителей и увеличение затрат на оплату труда.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Казатине повлияло на вывоз мусора для жителей многоэтажек и частного сектора. Для квартир новая цена составляет 37.62 с одного человека в месяц.

Жители частного сектора платят чуть меньше – 35.10 на человека. Это решение было принято исполкомом Казатинского городского совета в последний день июля и вступило в силу 1 августа 2025 года.

Напомним, последний раз вывоз мусора поднимался два года назад, тогда цена была на уровне 25.60 грн. Однако за это время выросли прожиточный минимум, минимальная заработная плата и расходы по материально-техническому обеспечению сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

За последние шесть лет стоимость данной услуги в Казатине выросла на 130%. Рост расценок на 10–12 грн с одного человека означает рост на 46%, что существенно ощутит домохозяйства города.

В Калиновке также подорожало водоснабжение и водоотвод. Депутаты городского совета приняли решение 18 июня, и с июля для жителей города кубометр воды стоит 67.20, что почти на 40% больше предыдущей суммы. Бюджетные учреждения платят еще больше – более 160 грн за кубометр.

