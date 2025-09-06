Дефицит продуктов в Винницкой области уже оказывает влияние на рынок и заставляет домохозяйства адаптироваться к изменениям.

Дефицит продуктов в Винницкой области может привести к ощутимому повышению цен на хлеб в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Поэтому потребители уже начинают готовиться к возможным изменениям в стоимости основного продукта питания.

Специалисты оценивают, что стандартный пшеничный батон может подорожать до 55 гривен. Это примерно на 20–25% больше нынешней цены. Основным фактором повышения стоимости называют увеличение расходов на топливо, непосредственно влияющее на логистику — как перевозку сырья, так и доставку готовых изделий в торговые точки.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, объясняет, что у Украины достаточно пшеницы и производственных мощностей для выпечки хлеба, однако расходы на транспорт остаются определяющим элементом конечной стоимости. Рост тарифов на горючее постепенно, но ощутимо сказывается на розничных ценах хлебобулочных изделий.

Ситуацию осложняют чрезвычайные события, включая разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры во время ракетных ударов российской федерации. Такие случаи способны повлечь дефицит продуктов в Винницкой области и еще больше повысить цену хлеба.

По состоянию на начало августа 2025 года средние расценки в Украине выглядели так: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Ожидаемый рост до 55 гривен станет ощутимым для семейных бюджетов.

Эксперты советуют планировать закупки раньше времени и пользоваться акционными предложениями, чтобы минимизировать расходы осенью. Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области уже влияет на рынок и вынуждает домохозяйства адаптироваться к изменениям.

Источник: AgroWeek.

